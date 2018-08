29. August 2018, 21:51 Uhr Pullach Alt werden und Auto fahren

Autofahren bedeutet für viele Selbstständigkeit bis ins hohe Alter und Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Doch was passiert, wenn ältere Autofahrer möglicherweise sich selbst und andere gefährden? Wer entscheidet, wie lange jemand mit dem Auto fahren darf und soll? Zu diesen Fragen lädt die Gemeinde Pullach gemeinsam mit den Alzheimer Gesellschaften Landkreis München und München am Montag, 17. September, von 17 Uhr an zum Themenabend "Autofahren im Alter" ins Pullacher Bürgerhaus ein, Heilmannstraße 2. Eintritt und Getränke sind frei. Die Besucher erwarten ein Infomarkt mit kostenlosem Seh- und Hörtest und zwei Fachvorträge von 18 Uhr an.