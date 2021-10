Von Udo Watter, Unterhaching

Experten zufolge entfaltet sich das Glück genauso in der Erfahrung von Neuem wie in der Freude am Vertrauten. Das Unterhachinger Kulturprogramm, welches das Kubiz jetzt für die Monate November und Dezember präsentiert, balanciert in diesem Sinne ausgewogen zwischen den Polen des Wechsels und der Beständigkeit: Alte Bekannte wie das Bruckner Akademie Orchester oder das Clemente Trio sind nach längerer Pause wieder zu Gast, ebenso die Benedict & Manniegel Dance Company, die den Ruf des Kubiz als überregional respektiertes Forum für Ballett-Vorstellungen leichtfüßig untermauert. Auch die Fülle an Kabarett-Veranstaltungen - es treten HG Butzko, Christoph Brüske, Sissi Perlinger und Arnulf Rating auf - ist ein Angebot, das die Kulturfreunde in Unterhaching gewohnt sind und gewohnt gut besuchen dürften.

Natürlich präsentieren diese, dem Publikum teils recht vertrauten Protagonisten aber aktuelle, teils brandneue Darbietungen. Überhaupt gilt für das Kubiz, was auch für andere Kulturzentren oder Bürgerhäuser gilt: Die ersehnte Rückkehr zur Normalität, die ja vergangenes Jahr der Herbst-Winter-Lockdown nachhaltig eingerissen hatte, vollzieht sich in langsamen, aber stetigen Schritten. Derzeit gelten am Haus die 3G-Vorgaben; da ein Mindestabstand von anderthalb Metern am Platz eingehalten wird, dürfen dort die Gäste ihre Maske abnehmen. "Für uns bleibt Kultur immer systemrelevant!", versichern Unterhachings Kulturamtsleiterin Ursula Maier-Eichhorn und ihr Team.

Dass das ohnehin recht treue Publikum in der Gemeinde auch in den kommenden beiden Monaten kommen wird, dafür spricht das vielfältige Angebot: Neben dem erwähnten (Doppel-)Auftritt des Bruckner Akademie Orchesters unter Jordi Mora, das Werke von Bach, Grieg und Elgar am Sonntag, 7. November, spielen wird (17 Uhr und 19.30 Uhr), und dem Märchenballett "Hänsel und Gretel", das die renommierte B&M Dance Company am 3. Dezember zeigen wird, dürften Komödien wie das Boulevard-Gauner-Stück "Celine" mit Christine Neubauer (13. November) oder "Bonny & Clyde" mit Alexander Liegl, Constanze Lindner und Michael Altinger (29. Dezember) ihr Publikum finden. Letzteres firmiert als "Komödienspektakel" und trägt den entsprechend knalligen Titel "Ratata! - Die wirklich wahre Geschichte von Bonnie und Clyde". Lindner und Liegl wirken auch beim so genannten Germanical "Siegfried - Götterschweiß und Heldenblut" mit, das am 26. November (Nachholtermin) aufgeführt wird.

Am Ende des Jahres gibt es diesmal zudem wieder eine Silvestervorstellung - Mitglieder der Hochschule für Musik Nürnberg entführen am 31. Dezember auf eine musiktheatralische Reise mit Jacques Offenbach. Neues Jahr, neues Glück? Jetzt erst mal Kulturherbst.

Karten gibt es im Kubiz (089/66555 316), per E-Mail: tickets@unterhaching.de oder online über https://kubiz-tickets.reservix.de