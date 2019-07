22. Juli 2019, 21:48 Uhr Polizeibericht Flugauto

34-Jähriger trotzt Schwerkraft

Die CSU-Politikerin Dorothee Bär wurde für ihr Gerede von Flugtaxis verspottet. Tatsächlich wird aber vielerorts an fliegenden Autos geforscht. In Feldkirchen hat es jetzt ein 34-Jähriger nicht dabei belassen: Er ist am Montag gleich zu einem Jungfernflug gestartet. Um 1.55 Uhr in der Nacht übersah der Starnberger offenbar den Kreisverkehr an der Münchner Straße. Er überfuhr zunächst ein Verkehrsschild, dann hob er - vermutlich wegen deutlich überhöhter Geschwindigkeit - ab und überquerte geradeaus "im Flug" den Kreisel, wie ein Polizeisprecher schildert. Ohne dabei einen Schaden anzurichten. Allerdings gewann die Schwerkraft zunehmend an Einfluss, sodass das Fahrzeug hinter dem Kreisverkehr aufschlug. Die Felgen der Vorderachse hinterließen dabei Kerben im Asphalt, die Fahrt endete schließlich am Haltestellenschild der Bushaltestelle. An diesem entstand Totalschaden. Der Mann selbst blieb unverletzt, sein Auto wurde allerdings schwer beschädigt und musste abgeschleppt werden. Der Grund für das Flugmanöver dürfte laut Polizei der Alkoholpegel des Piloten gewesen sein: Ein Test ergab mehr als zwei Promille.