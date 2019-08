1. August 2019, 22:06 Uhr Planegg Zwei Unfälle auf einer Baustelle

Zwei Unfälle auf einer Baustelle, und das im Abstand von nur wenigen Stunden - das ereignete sich am Mittwoch in Planegg. Am Vormittag stürzte gegen 8.45 Uhr ein 67-Jähriger von einer Kellerdecke circa drei Meter in die Tiefe. Beim Aufprall auf Kies und Erde wurde er verletzt und musste stationär im Krankenhaus aufgenommen werden. Gegen 14 Uhr stürzte ein 57-jähriger Bauarbeiter an einer Kelleraußenwand im Bereich einer Treppenhausaussparung wiederum drei Meter in die Tiefe und prallte auf den Kellerboden. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu und musste durch den Rettungsdienst zunächst reanimiert werden. Anschließend barg ihn die Feuerwehr, der Rettungsdienst brachte ihn ins Krankenhaus. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen. Auch das Gewerbeaufsichtsamt München wurde hinzugezogen und die Baustelle vorerst gesperrt.