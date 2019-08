5. August 2019, 21:27 Uhr Planegg S-Bahn fährt gegen Fahrradständer

Eine S-Bahn der Linie S 6 ist am frühen Sonntagmorgen im S-Bahnhof Planegg von einem im Gleis liegenden Fahrradständer unsanft gestoppt worden. Nach Angaben der Bundespolizei fuhr der Zug kurz nach 1 Uhr mit einer Geschwindigkeit von rund 40 Stundenkilometern in den Haltepunkt Planegg ein. Auf Höhe der Bahnsteigmitte befand sich der etwa 2,10 Meter breiter Fahrradständer auf den Gleisen. Da der Triebfahrzeugführer diesen aufgrund der Dunkelheit zuvor nicht gesehen hatte, leitete er auch keine Schnellbremsung ein. Erst als die S-Bahn das Hindernis erfasst und einige Meter vor sich hergeschoben hatte, bemerkte es der Lokführer. Er entfernte den Fahrradständer aus dem Gleisbereich und setzte, nach Aufnahme des Vorfalls durch die Bundespolizei, seine Fahrt fort. Noch ist nicht bekannt, woher der Fahrradständer stammt, wem er gehört oder wie er in den Gleisbereich kam. Sachdienliche Hinweise nimmt die Bundespolizei unter der Telefonnummer 51 55 50-111 entgegen.