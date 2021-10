Wie kommt man dazu, in einer Krisenregion eine Schuhfirma zu übernehmen? Warum nicht günstig in China produzieren? Der Unternehmer Heini Staudinger spricht am Freitag, 29. Oktober, 19 Uhr, bei einer Veranstaltung der Volkshochschule Würmtal im Kupferhaus in Planegg. Der Gemeinwohlökonom und Gründer des erfolgreichen Schuh- und Möbelunternehmens GEA im Waldviertel in Österreich erläutert sein Verständnis von nachhaltigem Wirtschaften. Es folgt eine Diskussion mit Karl-Heinz Jobst, Regionalgruppenkoordinator Starnberg/Würmtal der Gemeinwohl-Ökonomie Bayern (GWÖ). Eine Anmeldung ist über www.vhs-wuermtal.de, E-Mail anmeldung@vhs-wuermtal.de oder 089/859 60 32. Die Gebühr beträgt zehn Euro.