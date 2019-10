Elf Jahre nach Gründung der "Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Kommunen in Bayern", an deren Zustandekommen auch die Gemeinde Planegg erheblichen Anteil hatte, ist die Würmtal-Gemeinde jetzt selbst mit dem begehrten Titel "fahrradfreundliche Gemeinde" ausgezeichnet worden. Planegg hatte sich schon vor Jahren um diese Auszeichnung beworben, musste aber zuerst eine Menge Fleißarbeit erledigen: Es galt, einen Maßnahmen-Katalog abzuarbeiten, den man vor drei Jahren bei einer ersten Prüfung erhalten hatte. Eine weitere Prüfung am Dienstag brachte nun die erhoffte Zertifizierung. Allerdings fiel die Entscheidung laut Sarah Guttenberger von der Arbeitsgemeinschaft "sehr knapp" aus und ist auch mit Auflagen verbunden. Aufgegeben wurden der Gemeinde etliche kleinere Verbesserungen und die Fortschreibung der bestehenden Mängelliste.