4. September 2018, 22:01 Uhr Planegg Erschwinglicher Wohnraum

Auch im kommenden Jahr wird die Gemeinde Planegg weitere bezahlbare Mietwohnungen schaffen. Nach dem Bau der 18 Seniorenwohnungen an der Josef-Beyerl-Straße und den bereits im Bau befindlichen sechs Sozialwohnungen an der Hofmarkstraße wird es nun auch an der Münchner Straße sozialen Wohnungsbau geben. Der Ferienausschuss des Gemeinderats genehmigte die Auftragsvergabe für eine Konzeptstudie an das Architekturbüro Molenaar aus Gräfelfing. Die Pläne sehen eine Bebauung mit zwei weiteren Häusern und insgesamt 15 bis 16 Wohnungen vor. Dazu gehört eine Tiefgarage. Das Projekt wird rund sechs Millionen Euro kosten und von der Bau-Service GmbH, einer Tochtergesellschaft der Wohnungsbaugesellschaft des Landkreises München, erstellt. Rathaus-Geschäftsführer Stefan Schaudig lobte Molenaars Pläne als "maßvolle, mittlere Lösung", die viel Grünfläche übrig lasse. Der Ausschuss bewilligte einstimmig 300 000 Euro für die ersten Planungsleistungen. Im Oktober soll der Gemeinderat das Projekt beschließen.