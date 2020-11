Nachdem am Sonntag wegen Verzögerungen bei der Datenübertragung kein Inzidenzwert von offizieller Seite ermittelt wurde, hat das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) am Montag wieder einen aktuellen Wert veröffentlicht. Danach liegt der wichtige Wert im Landkreis München inzwischen bei 186,0 - und damit so hoch wie noch nie. Die Sieben-Tage-Inzidenz gibt an, wie viele Menschen sich innerhalb einer Woche je 100 000 Einwohner mit dem Coronavirus infiziert haben.

Auch die Infektionszahlen, die das Landratsamt am Montagnachmittag meldete, lassen nicht erkennen, dass die seit einer Woche geltenden Einschränkungen schon Erfolge zeigen. Von Sonntag auf Montag kamen demnach 70 weitere nachgewiesene Corona-Fälle hinzu. Damit steigt die Zahl der Personen, die sich seit Beginn der Pandemie angesteckt haben, auf insgesamt 4106. Aktuell sind 633 Landkreisbewohner infiziert, 3376 gelten als statistisch genesen. Zudem hat die Behörde seit März 97 Todesfälle in Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung registriert.

Die Neuinfektionen verteilen sich sowohl über alle Altersgruppen als auch auf nahezu alle Kommunen des Landkreises. Mit am meisten positive Tests meldet erneut Haar. Hier kamen sieben Fälle hinzu. Mit insgesamt 376 bestätigten Corona-Infektionen führt die Gemeinde inzwischen die Statistik im Landkreis an. Das Gesundheitsamt führt dies auch auf die landkreiseigene Teststation in Haar zurück, an der man sich ohne Anmeldung an allen sieben Tagen der Woche testen lassen kann.

Auch nach den Ferien sind immer noch Klassen von 24 Schulen und Gruppen von 19 Kindertagesstätten wegen Corona-Fällen in Quarantäne. An den Grundschulen in Hochbrück und Hohenbrunn liefen die Quarantänemaßnahmen aus, dafür kamen neue an der Mittelschule Ismaning hinzu.