15. Oktober 2018, 21:45 Uhr Ottobrunn Zehn Jahre Klawotte

Gebrauchtwarenkaufhaus feiert Jubiläum

Von Jacqueline Kluge, Ottobrunn

Ihr zehnjähriges Jubiläum feiert die Ottobrunner Klawotte an diesem Donnerstag, 18. Oktober, mit einem Festprogramm und verlängerten Öffnungszeiten von 9 bis 17 Uhr. Die Klawotte ist das erste von inzwischen sechs Gebrauchtwarenkaufhäusern des Kreisverbands der Arbeiterwohlfahrt (Awo) im Münchener Landkreis. Ihren Anfang nahm sie im Hohenbrunner Gemeindeteil Riemerling unter der Leitung von Helene Nestler. Vor fünf Jahren zog die Einrichtung nach Ottobrunn an die Alte Landstraße 5. Im Frühjahr 2014 übernahm Ulrike Konrads die Leitung des Kaufhauses. Etwa 50 ehrenamtliche Mitarbeiter unterstützen sie beim Sortieren und Auspreisen der Ware.

An die Klawotte-Kaufhäuser können Bürger ihre gut erhaltene Kleidung und gebrauchten Gegenstände spenden. Angenommen werden Sport- und saisonale Kleidung, Spielsachen, CDs sowie Bett- und Tischwäsche, Schuhe, Accessoires und Haushaltswaren. Einkaufen kann dort jeder; Kunden, deren Einkommen nachweislich unter der Bedürftigkeitsgrenze liegt, erhalten nach Vorlage eines Berechtigungsscheins 50 Prozent Rabatt. Den Reinerlös aus dem Verkauf spendet der Awo-Kreisverband an soziale Projekte oder hilft in Not geratenen Bürgern. Damit konnten unter anderem Krankenhaus-Notfallkoffer für obdachlose Frauen finanziert werden.

An diesem Donnerstag veranstaltet die Klawotte zur Feier des Tages jeweils von 10.30 und 14 Uhr an eine Modenschau mit Landhaus-Kleidung und stilvoller Bekleidung für den Nachmittag oder Abend. Der geschäftsführende Vorstand des Arbeiterwohlfahrt-Kreisverbands München-Land ist von 11.30 Uhr an zu Gast. Zudem erhalten Kunden ab einem Einkaufswert von fünf Euro ein Los für eine Tombola mit zahlreichen Preisen. Spenden werden am Jubiläumstag ausnahmsweise nicht angenommen.