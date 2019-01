25. Januar 2019, 21:38 Uhr Ottobrunn Winteraktion in Klawotte

Günstigere Kleidung gibt es bei der Winteraktion in den Klawotten in Ottobrunn zu kaufen. Von Montag, 28. Januar, bis einschließlich Samstag, 2. Februar, werden in der Klawotte an der Alten Landstraße und in der Kinder-Klawotte an der Putzbrunner Straße die Winterartikel mit einer Ermäßigung von 50 Prozent verkauft. Die Aktion findet zu den normalen Öffnungszeiten statt.