18. Juli 2018, 21:55 Uhr Ottobrunn Was Heimat bedeuten kann

Heimat ist ein Begriff, der für jeden Menschen eine ganz bestimmte Bedeutung hat. Das Konzert und die Kunstaustellung "Einmal Heimat und zurück" erörtert die verschiedenen Facetten von Heimat zum einen in der Nähe, in der Ferne und bei Gott. Am Freitag, 20. Juli, musizieren der Kirchen- und Jugendchor von St. Magdalena sowie Solisten unter der Leitung von Margret Joswig in der Kirche St. Magdalena in Ottobrunn, Ottostraße 102. Zudem sind Bilder von Künstler Peter Fischbauer ausgestellt. Außerdem werden Texte von Max Frisch gelesen. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr und ist kostenlos.