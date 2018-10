24. Oktober 2018, 21:59 Uhr Ottobrunn VHS sucht Kochkursleiter

Kochsendungen im Fernsehen sind angesagt - und auch Kochkurse bei der Volkshochschule erfreuen sich großer Beliebtheit. Vor allem, wenn man die Küche fremder Länder kennenlernen kann. Die VHS Südost möchte mehr solcher Kurse anbieten. Aber es fehlt an Kochkursleitern. Wer gerne internationale Gerichte zubereitet und schon öfter für Freunde gekocht hat, der kann sich bei der VHS melden. Interessenten wenden sich an den Fachbereich Kultur per E-Mail an dash@vhs-suedost.de.