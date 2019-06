4. Juni 2019, 21:57 Uhr Ottobrunn Verknallt in den Wolf

"Rotkäppchen"-Musical in Ottobrunn

Im Wald, da haust der böse Wolf - eh klar! Von diesem Schauermärchen eher fasziniert, zieht es das aufmüpfige Rotkäppchen in den Wald. Dort stellt sich heraus, dass der junge Wolf namens Grimm gar nicht böse, sondern interessant und ziemlich sexy ist. Also nimmt sie ihn, ein bisschen verknallt, mit ins Dorf - eine leicht durchgeknallte Version des Rotkäppchen-Stoffes präsentiert die Abraxas Musical Akademie München am Donnerstag, 6., und Freitag, 7. Juni, im Ottobrunner Wolf-Ferrari-Haus. An den beiden Abenden zeigen die diesjährigen Absolventen der Akademie das moderne Musical "Grimm - die wahre Geschichte von Rotkäppchen und ihrem Wolf" von Thomas Zaufke und Peter Lund. In dieser Neuinterpretation wird die Geschichte von Gut und Böse gegen den Strich gebürstet. Es ist ein Stück über Wahrheit und Lüge, über Vorurteile sowie über eine große Freundschaft, untermalt von Livemusik, die vom Barock bis ins 21. Jahrhundert reicht. Für die Regie zeichnet Ruth-Claire Lederle verantwortlich, für die Choreografie Ben Schobel. Beide Vorstellungen beginnen um 19 Uhr. Tickets zu 20, ermäßigt 15 Euro gibt es an der Abendkasse oder über info@abraxas-musical-akademie.de.