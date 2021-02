Glück gehabt haben die Beteiligten an einem Verkehrsunfall in Ottobrunn am Dienstagmittag, beide blieben unverletzt. Eine 41-jährige Fahrerin eines Kleintransporters hatte beim Ausfahren aus dem Zacherlweg auf die Tegernseer Landstraße ein von rechts kommendes Fahrzeug übersehen. Sie fuhr daher in die linke Fahrzeugseite des 62-Jährigen, der aus Unterhaching kommend in südlicher Richtung unterwegs war. Der Autofahrer versuchte noch, den Zusammenstoß zu vermeiden und fuhr ein Verkehrszeichen auf der rechten Straßenseite um. Der Sachschaden beträgt insgesamt rund 18 000 Euro.