Die Polizei hat einen 15-Jährigen und einen 16-Jährigen aus dem Landkreis Erding überführt, die mit zwei weiteren Tätern am 27. Juli 2020 in ein leer stehendes Gebäude an der Rosenheimer Landstraße in Ottobrunn eingedrungen waren. Sie attackierten damals zwei Männer, als die sie dort entdeckten und ansprachen. Der 16-Jährige schlug einem 33-Jährigen mit der Faust ins Gesicht, der Jüngere bespuckte dessen 35 Jahre alten Begleiter. Daraufhin entkamen die vier zu Fuß. Die Polizei suchte mit öffentlichem Fahndungsaufruf. Die Teenager wurden laut Polizei nach Hinweisen aus der Bevölkerung ermittelt.