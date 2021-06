Die Corona-drive-through-Teststation am Bauhof in Ottobrunn fährt ihre Öffnungszeiten zurück. Hintergrund ist die stark zurückgegangene Nachfrage nach den dort angebotenen PCR-Tests. Diesen Montag kamen nach Angaben von Organisator Klaus-Detlev Jost sechs Personen innerhalb eines Zeitraums von zwei Stunden zum Abstrich, dafür seien vier Mitarbeiterinnen im Einsatz gewesen. Deshalb werde die Teststation, an der mit dem Auto vorgefahren werden kann, am kommenden Montag, 28. Juni, nur eine Stunde lang von 13 bis 14 Uhr geöffnet sein und nicht bis 15 Uhr, so Jost. Sollten wieder so wenige Interessenten kommen,

werde man danach montags eine Sommerpause einlegen. Mittwochs bleibt

es bei den bisherigen Öffnungszeiten von 13 bis 15 Uhr.