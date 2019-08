Artikel per E-Mail versenden

Noch bis Montag, 9. September, ist die Putzbrunner Straße in Ottobrunn auf Höhe der Grundschule komplett gesperrt. Auf Höhe der Albrecht-Dürer-Straße wird eine Fußgängerampel errichtet, zudem wird die Fahrbahnoberfläche verstärkt. Der Durchgangsverkehr in Richtung Putzbrunn wird in dieser Zeit über die Lenbachallee geleitet.