1. Oktober 2018, 21:52 Uhr Ottobrunn Stammtisch der Radler

Der Kreisverband München des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) richtet am Montag, 8. Oktober, in der Gaststätte Tegernseer Alm in der Rathausstraße 10 seinen ersten Stammtisch in Ottobrunn aus. Dabei sollen von 18.30 Uhr an verschiedene Fragen besprochen werden, etwa: Wie Fahrradfreundlich ist Ottobrunn? Welche Verbesserungen sind nötig? Erich Wittmann aus dem Vorstand des ADFC München und Christian Sprey vom ADFC Unterhaching geben einen Überblick zu aktuellen Entwicklungen des Radverkehrs im Hachinger Tal. Gemeinderätin Tania Campbell wird das Treffen je nach Wunsch künftig ein- bis zweimonatlich organisieren.