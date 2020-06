"Gemeinsam durch den Sommer" heißt das neue Programm der Volkshochschule Südost. Buchbar sind Kurse aus allen Fachbereichen, viele sind in Präsenz möglich, die VHS hat ein Hygienekonzept erarbeitet und Verhaltensregeln aufgestellt. Zudem laufen viele Online-Angebote weiter. Wie gewohnt können Teilnehmer sich unter www.vhs-suedost.de anmelden oder an info@vhs-suedost.de eine E-Mail schreiben. Telefonisch ist die VHS unter 089 / 442 389 -0 erreichbar, seit dieser Woche auch wieder im Infozentrum am Haidgraben 1c in Ottobrunn.