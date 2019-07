3. Juli 2019, 21:37 Uhr Ottobrunn Seismografische Notationen

In der Galerie "Treffpunkt Kunst" wird an diesem Donnerstag, 4. Juli, die Ausstellung "Sein und Zeit" mit Werken von John Schmitz eröffnet. Der Künstler zeichnet und schreibt - seismografischen Notationen gleich - in diversen Medien. In seinen konzeptionellen Dokumentationen reduziert er sich auf Bleistift, Tusche und Pigmentstift. Linien auf Papier ziehend oder in Öl auf Leinwand schreibend, entwickelt er eine eigenständige visuelle Sprache. Die Vernissage beginnt um 19 Uhr, die Werkschau dauert bis 27. Juli.