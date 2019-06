5. Juni 2019, 22:16 Uhr Ottobrunn Sanierung im Phönix-Bad

Das Phönix-Bad in Ottobrunn schließt von Sonntag, 23. Juni, 18 Uhr bis einschließlich 3. Juli für Sanierungsarbeiten. Zur Wiedereröffnung am Donnerstag, 4. Juli, gibt es vergünstigten Eintritt und am Freitag einen Familientag. Alle zwei Jahre stehen im Bad turnusmäßige Arbeiten an. Es gilt, die Becken in Schuss zu halten, Fliesen auszutauschen oder Ventile und Armaturen auszubessern. Dafür muss das Wasser abgelassen werden. Dieses Jahr laufen auch größere Elektroarbeiten, die Erneuerung der Rutschenlandung sowie der Austausch von Holzverkleidungen in einigen Saunen.