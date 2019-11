Die Freie evangelische Gemeinde München-Südost veranstaltet am Samstag, 23. November, von 14 bis 17 Uhr einen Kindernachmittag mit Sandpainting. Die Künstlerin Conny Klement lässt auf einer von unten beleuchteten Glasplatte Bilder aus einer Schicht feinen Dünensands entstehen. Nach einer Vorführung dürfen sich auch die Kinder von sieben bis zwölf Jahren im Gemeindezentrum in der Bahnhofstraße 2 in Ottobrunn versuchen.