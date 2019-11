Das Requiem vom zeitgenössischen Komponisten John Rutter wird am Sonntag, 24. November, zusammen mit einem Orchester-Ensemble und der international auftretenden Sopranistin Giulia Montanari in der Pfarrkirche St. Magdalena Ottobrunn aufgeführt. Die Sängerin hat früher im Kinder- und im Jugendchor von St. Magdalena gesungen, weshalb sich Chorleiterin Margret Joswig besonders über ihre Zusage freut. Das Rutter-Requiem gehört zu den meist gespielten Chorwerken. Das Konzert in der Pfarrkirche, Ottostraße 102, beginnt um 19 Uhr. Karten zu 25 Euro, ermäßigt 15 Euro, gibt es im Pfarrbüro oder in der Buchhandlung Kempter.