Auch im Februar findet wieder eine musikalische Abendandacht in der Michaelskirche Ottobrunn mit Dekan Mathis Steinbauer statt. Seine Frau Britta Steinbauer spielt mit der Querflöte am Sonntag, 28. Februar, von 19 Uhr an romantische Werke, darunter Sätze aus Griegs "Peer Gynt Suite"und Musik der Französin Cécile Chaminade. An der Orgel spielt Christoph Demmler. Der Eintritt zur Andacht ist frei, eine Anmeldung nicht nötig. Die Besucher werden gebeten, während des Gottesdienstes eine FFP2-Maske zu tragen.