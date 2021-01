Leichte Blessuren erlitten hat ein Radler am vergangenen Freitag bei einem Zusammenstoß mit einem Auto. Nach Polizeiangaben wollte ein 80-Jähriger kurz vor Mittag mit seinem Wagen vom Haidgraben nach links in die Unterhachinger Straße abbiegen und übersah dabei einen Rentner auf seinem Pedelec, der Vorfahrt hatte und die Kreuzung in entgegengesetzter Richtung geradeaus überquerte. Der 71-Jährige wurde vom Auto erfasst und stürzte auf die Straße. Dabei verletzte sich der Mann und musste zur Behandlung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. An beiden beteiligten Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, der auf insgesamt mehrere tausend Euro geschätzt wird. Die polizeilichen Ermittlungen zum Unfallhergang hat die Münchner Verkehrspolizei übernommen.