16. Juni 2019, 21:45 Uhr Ottobrunn Radl-Rallye durchs Umland

Zum 41. Mal findet am Sonntag, 23. Juni, die Radl-Rallye des TSV Ottobrunn statt. Sie startet zwischen 8 und 9 Uhr auf dem Rathausplatz. Die Strecke führt durch das Ottobrunner Umland und ist nach Angaben des TSV für jeden zu meistern. Die Siegerehrung findet von 18.30 Uhr an im Restaurant Nefeli im Phönix-Bad statt. Die Anmeldung erfolgt am Tag der Rallye im Startbereich. Ein Team muss aus mindestens zwei Personen bestehen. Weitere Informationen wie zur Teilnahmegebühr gibt es auf der TSV-Homepage (www.tsvottobrunn.de).