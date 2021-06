Mit längeren Beeinträchtigungen müssen die Verkehrsteilnehmer von diesem Montag, 7. Juni, an in Ottobrunn rechnen. Bis zum 11. September wird die Putzbrunner Straße wegen der Verlegung neuer Wasserleitungen halbseitig gesperrt. Die Fahrzeuge von Putzbrunn kommend können die Baustelle durchgehend durchfahren, der Verkehr von der Ottobrunner Ortsmitte in Richtung Putzbrunn wird über die Rosenheimer Landstraße, die Otto- und Mozartstraße, beziehungsweise die Karl-Stiehler- und Uhlandstraße umgeleitet. Der erste Bauabschnitt betrifft den Bereich der Händelstraße bis zur Einmündung Am Bogen, der zweite den Bereich Am Bogen bis zur Gartenstraße. Die Buslinie 229 wird in diesem Zeitraum ebenfalls umgeleitet.