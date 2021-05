Um die Menschen in Corona-Zeiten im digitalen Raum zu erreichen, produziert Yannick Rouault, der 27-jährige Direktkandidat der ÖDP im

Landkreis München, seit Ende März den Podcast "Wie komme ich in den Bundestag fast?". Unterstützung bekommt er von Yannick Lehn, Redaktionsvolontär bei einer Fernsehproduktionsfirma. In monatlich erscheinenden Folgen widmen sie sich politischen Themen und Prozessen. "Wir wollen unsere Generation auch ermutigen, ihren Unmut über die aktuelle Klimapolitik in die Parlamente zu tragen", so Roualt. Veröffentlicht wird der Podcast auf Spotify sowie der Plattform Anchor: anchor.fm/yannick-rouault.