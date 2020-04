Er ist ein eigenwilliger Tastenabenteurer und faszinierender Improvisator: Der Ottobrunner Jazz-Pianist Cornelius Claudio Kreusch, wird an diesem Dienstag, 7. April, in der Reihe "Klavier Salon München" - einer Initiative des Schwabinger Tonstudios Polyester - ein besonderes Konzert geben, dass Musikfreunde per Livestream verfolgen können. Unter dem Motto "The Piano Hour" wird Kreusch, der laut Wikipedia mit dem großen Herbie Hancock 1997 das weltweit erste Internetkonzert gab, unter anderem Stücke aus seinem neuen Album "Zauberberg - A Musical Hommage to Thomas Mann spielen". Der Live-Auftritt von Kreusch, beginnt um 18.30 Uhr (https://klavier.salon/).