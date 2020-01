Ottobrunn:Chlorgasalarm im Phönix-Bad

Ein Chlorgasalarm hat am Sonntagnachmittag im Phönix-Bad in Ottobrunn für Aufregung gesorgt. Einem Mitarbeiter war beim Wechsel einer Gasflasche im Technikraum ein Missgeschick passiert, es trat Chlor aus. Die automatisch benachrichtigte Freiwillige Feuerwehr Ottobrunn traf kurz danach mit 44 Einsatzkräften am Haidgraben ein, zusätzlich verstärkt durch Rettungsdienst und Polizei. Die Rettungskräfte kümmerten sich zunächst um den verletzten Mitarbeiter, der für weitere Untersuchungen ins Krankenhaus gebracht wurde, anschließend jedoch wieder nach Hause gehen konnte.

Da die Türe zum Technikraum geschlossen blieb, hatte die Feuerwehr die Situation schnell unter Kontrolle. Sicherheitshalber wurde der Vorplatz des Schwimmbads geräumt für den Fall, dass weiteres Chlorgas austreten würde. Danach folgte die zeitaufwendige Dekontamination der Chemikalie, "oft geübt, nun erstmals in dieser Form im Einsatz angewandt", wie es Feuerwehrsprecher Klaus Fischer ausdrückte. Bürgermeister Thomas Loderer (CSU), der zum Einsatzort geeilt war, machte sich ein Bild von den Spül- und Reinigungsarbeiten, nach etwa zwei Stunden rückten die Einsatzkräfte wieder ab.