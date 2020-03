Veranstaltungen entfallen, Gottesdienste sind abgesagt, doch die Mitglieder des Frauenkreises von St. Otto in Ottobrunn haben sich auf Initiative von Therese Hörsgen und Mariele Lang dazu entschlossen, nicht in der Gruppe, sondern einzeln ganz individuelle Palmbüscherl zu binden - als Ostergruß in schwierigen Zeiten. Diese werden von Samstag, 4. April, an in Körben in der St.-Otto-Kirche bereitgestellt und können dort abgeholt werden. Spenden sind erbeten. Außerdem werden auch Informationen zur Banküberweisung bereitliegen.