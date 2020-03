Die Volkshochschule Süd-Ost in Ottobrunn verlegt ihr Angebot wegen der Corona-Pandemie ins Internet und bietet interaktive Onlinevorträge an. An diesem Donnerstag, 19. März, 20 Uhr, spricht der Mediziner und SZ-Wissenschaftsjournalist Felix Hütten über die aktuellen Entwicklungen zu dem Virus SARS-CoV-2. Dabei geht er auch auf Fragen ein wie: Ist die Sorge vor einer Pandemie mit Tausenden Toten tatsächlich gerechtfertigt? Sind Grenz- und Schulschließungen die richtige Strategie? Wird es schon bald Medikamente oder einen Impfstoff geben? Und was kann ich persönlich tun, um mich zu schützen? Das Angebot ist kostenlos, Interessierte können sich unter der Adresse www.vhs-suedost.de oder telefonisch unter der Nummer 089/442 38 90 anmelden.