Das neue Herbst-Winter-Programm der Volkshochschule Südost ist da. Insgesamt gibt es rund 1400 Kurse und Vorträge. Das Team der VHS empfiehlt insbesondere die Kurse "Energy Dance", "Yoga Zero Slow 50 plus", das digitale Wissenschaftsprogramm "VHS Wissen live", die Elternakademie online (zum Beispiel zum Thema Hausaufgaben), Einradkurse und Selbstbehauptungskurse zur Stärkung des Selbstbewusstseins für Kinder. Informationen gibt es unter der Telefonnummer 089/442 38 90, im Infozentrum am Haidgraben 1c in Ottobrunn oder auf der Homepage unter vhs-suedost.de.