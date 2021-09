Einen neuen Paketshop hat die Deutsche Post DHL Group am Mittwoch beim Ottobrunner Schuhreparatur- und Schlüsseldienst an der Unterhachinger Straße 28 eröffnet. In dem neuen Paketshop sollen Kunden fortan ohne längere Wartezeiten und problemlos bereits frankierte Pakete, Päckchen und Retouren einliefern können.