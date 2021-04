Der Ortsverband Ottobrunn-Riemerling der Johanniter heißt künftig Ortsverband München-Land.

"Der Verband ist in den vergangenen Jahren mächtig gewachsen und bietet Dienste weit über die Gemeindegrenzen von Hohenbrunn beziehungsweise Ottobrunn an", erklärt Stefan Füger, Dienststellenleiter der Johanniter im Landkreis München. Neben dem Sitz des Ortsverbands im Gewerbegebiet Riemerling-West mit den Erste-Hilfe-Lehrsälen, der Rettungswache, den Jugendräumen und dem Lager für den Bevölkerungsschutz haben die Johanniter im Landkreis derzeit noch vier weitere Standorte: In Neubiberg betreiben sie die Kinderkrippe Campusküken, in Neuried und Taufkirchen die Corona-Testzentren und in Oberhaching ein Impfzentrum. Anlässlich der Umbenennung gibt es am Samstag, 1. Mai, von 11 Uhr an einen Festakt, der auf der Internetseite www.johanniter.de/muenchen-land übertragen wird.