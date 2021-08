Das Stift Brunneck des Kuratoriums Wohnen im Alter (KWA) in Ottobrunn bietet eine neue Tagespflege für Menschen an, die ihren Alltag nicht mehr eigenständig strukturieren können. Die Tagespflege, die täglich von 9 bis 17 Uhr stattfindet, richtet sich auch an externe Interessierte. Ziel des Angebots ist es, die Lebensqualität der Menschen zu steigern, die therapeutischen Angebote sollen die Bewegung, das Gedächtnis, die Orientierung und Kreativität der Menschen fördern. "Das Konzept Tagespflege schafft eine wohltuende Umgebung und entlastet gleichzeitig pflegende Angehörige", sagt Gisela Hüttis, Stiftsdirektorin im KWA Stift Brunneck. Wer sich für das Angebot interessiert oder Fragen zu diesem hat, kann sich an die Leiterin der Tagespflege im KWA, Evi Vierthaler, richten, diese ist telefonisch (089/60 01 40) erreichbar.