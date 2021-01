Mit dem Thema Bauen beschäftigen sich die Ottobrunner Grünen bei ihrer digitalen Ortsversammlung am Donnerstag, 28. Januar. Von 19.30 Uhr an wird Kathrin Theilig einen Einblick in Themen wie "Cradle to cradle", einer durchgängigen und konsequenten Kreislaufwirtschaft in der Baubranche, sowie die Forderungen der "Architects for Future" (A4F) geben. Etwa 40 Prozent der CO₂-Emissionen und 60 Prozent aller Abfälle in Deutschland seien der Baubranche zuzurechnen, heißt es von den Grünen, die A4F wollten dies ändern und auf nachhaltiges Bauen setzen. Wer an der Versammlung teilnehmen will, kann per E-Mail an michael.senft@gruene-ottobrunn.de einen Link anfordern.