26. Juni 2019, 22:24 Uhr Ottobrunn Musikalischer Evensong

Eine besondere, musikalische Form des Gottesdienstes findet am Sonntag, 30. Juni, von 17 Uhr an in der Michaelskirche Ottobrunn statt: ein musikalischer Evensong nach anglikanischer Tradition. Das Besondere an dieser Art des Gottesdienstes, die in England seit fast 500 Jahren verbreitet ist: Es gibt ganz viel Musik, die nur zeitweise von Lesungen und Gebeten unterbrochen wird. Die Gemeinde kann gelegentlich mitsingen oder einfach nur zuhören. Somit handelt es sich fast um ein Konzert, allerdings mit einer ganz speziellen Abfolge aus bestimmten (englischen) Liedern und Gesängen. Es singen Chöre des Prodekanats München-Südost unter Leitung von Dekanatskantor Christoph Demmler.