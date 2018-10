4. Oktober 2018, 21:47 Uhr Ottobrunn Musik in der Michaelskirche

Die Kinderchöre der Michaelskirchengemeinde und die Chris-Teens geben am Samstag, 6. Oktober, von 17 Uhr an ein gemeinsames Konzert in der Michaelskirche. Die Kinder und Jugendlichen singen bekannte und moderne, weltliche und geistliche, schwungvolle und ruhige Lieder sowie Kanons zum Zuhören und Mitsingen. Der Eintritt ist frei. Die Chris-Teens sind ein Chor der Christuskirche Neuhausen für Kinder und Jugendliche von zehn Jahren an. Sie stehen unter der Leitung des Kirchenmusikdirektors Andreas Hantke. Begleitet werden sie vom Babel-Quartett. Am Sonntag, 7. Oktober, startet dann die Orgelkonzertreihe in der Michaelskirche. Von 17 Uhr an spielt Kantor Christoph Demmler ein Orgelkonzert mit Werken von François Couperin und Johann Sebastian Bach. Die Konzertreihe der Orgelkonzerte geht damit in die 23. Runde: Jeden Sonntag im Oktober finden wieder Konzerte statt.