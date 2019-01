28. Januar 2019, 21:45 Uhr Ottobrunn Märchen für Erwachsene

Bei einem Märchenabend für Erwachsene liest Barbara Jantos-Leiter die Geschichte von Schneewittchen vor, im Anschluss ist Zeit für einen Austausch. Die Veranstaltung findet statt am Dienstag, 29. Januar, von 19.30 bis 21 Uhr in der Buchhandlung Kempter, Ottostraße 3, in Ottobrunn. Der Abend kostet sechs Euro. Um Anmeldung über die Volkshochschule unter Telefon 089/442 38 90 wird gebeten, die Kursnummer lautet 03311.