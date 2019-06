30. Juni 2019, 22:16 Uhr Ottobrunn Leseklub in den Ferien

Auch in den Sommerferien langweilen sich Schüler aus Ottobrunn und Umgebung nicht, denn am Dienstag, 23. Juli, startet um 11 Uhr der Sommerferien-Lesekub in der Gemeindebibliothek. Die Aktion endet mit Schulbeginn am Dienstag, 10. September, um 18 Uhr. Mitmachen können

Schülerinnen und Schüler aller Schularten von der ersten bis zur zehnten Klasse. Teilnehmer melden sich für eine kostenlose Klubkarte in der Gemeindebibliothek an. Dazu ist keine Unterschrift der Eltern nötig. Mit der Karte steht bis zum 10. September eine exklusive Auswahl an nagelneuen Büchern zur Verfügung. Wer ein Buch gelesen hast, beurteilt dieses auf einer Bewertungskarte. Am Ende der Aktion erhalten alle Teilnehmer eine Urkunde und einen Preis. Mehr Informationen unter www.sommerferien-leseclub.de.