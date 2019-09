Die künstliche Befruchtung ist für viele Paare die Möglichkeit, sich den lang gehegten Kinderwunsch zu erfüllen. Gleichzeitig stellen sich vielen Menschen auch Fragen: zur Elternschaft an sich, zu Familienformen, zu rechtlichen Grundsätzen etwa zur eigenen Abstammung und auch zur Rolle des Staates und der Kirchen. Konrad Hilpert, emeritierter Professor für Moraltheologie, widmet sich am 19. September, von 20 Uhr an in seinem Vortrag "Kinderwunsch und Wunschkind" im Pfarrsaal von St. Albertus Magnus an der Albert-Schweitzer-Straße 2 in Ottobrunn diesem Thema. Er wird dabei auch rechtliche und ethische Aspekte aus seiner Sicht aufzeigen. Eingeladen sind alle Interessierten über Konfessionsgrenzen hinweg, der Eintritt kostet fünf Euro.