26. März 2019, 22:15 Uhr Ottobrunn Kranführer demoliert geparkte Autos

Ein an einem Kran hängender Betonbehälter hat am Montag in Ottobrunn fünf geparkte Autos demoliert. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall gegen 13.20 Uhr auf einer Baustelle an der Caroline-Herschel-Straße. Aus bislang ungeklärter Ursache ließ der 54 Jahre alte Kranführer den Ausleger des Krans über die Fahrbahn schwenken. Dabei schrammte der daran hängende Behälter an drei Personenwagen und zwei Transportern entlang. Laut Polizei entstand ein Schaden von 15 000 Euro.