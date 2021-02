In der Ottobrunner Kirche Sankt Otto finden Interessierte jetzt einige Schriften, die Mitarbeiter aus den Tiefen des Archivs befördert haben. Sie können am Schriftenstand in der Kirche an der Friedenstraße 15 kostenlos abgeholt werden. Zu finden ist dort zum einen die Chronik zum 50-jährigen Bestehen von Sankt Otto aus dem Jahr 1987, die seinerzeit unter Pfarrer Anton Zawadke gestaltet worden ist. Außerdem gibt es die Festschrift zum 80-jährigen Bestehen aus dem Jahr 2017 und einen Kirchenführer aus 2012. In Chronik und Festschrift ist viel Geschichtliches über Ottobrunn enthalten, sodass beide Publikationen auch für jüngere Ottobrunner von Interesse sein könnten. Die Sankt-Otto-Kirche ist täglich bis 18 Uhr geöffnet und der Schriftenstand zugänglich.