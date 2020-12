Es ist klar, gerade in diesen Tagen kann den Menschen die Musik neue Kraft und Zuversicht geben. Und wenn man sie live hört, dringen die Klänge unmittelbarer ins Innere und bereichern die Sinne. Bei der Kirchengemeinde St. Michael in Ottobrunn nutzen die Verantwortlichen die Möglichkeiten, welche die staatlichen Verordnungen den sakralen Gebäuden im Gegensatz zu Konzertbühnen offen gelassen haben. Angepasste Andachtsformen mit kammermusikalischer Begleitung sind dank des Hygienekonzepts im 16 Meter hohem Raum der Michaelskirche möglich.

Am dritten Adventssonntag, 13. Dezember, singt die Riemerlinger Sopranistin Murni Suwetja dort mit dem Pianisten Georg Roters in der musikalischen Andacht, Beginn 11 Uhr, Arien und Lieder von Johann Sebastian Bach, Peter Cornelius und Georg Friedrich Händel, darunter die bekannte "Rejoice"-Arie aus Händels Oratorium "Messias" sowie spanische Lieder von Rodrigo, Nín und Wolf. Am vierten Adventssonntag, 20. Dezember, findet in der Corneliuskirche Neubiberg eine musikalische Abendandacht mit der Neubiberger Fagottistin Stephanie Steybe und Kantor Christoph Demmler an der Orgel statt. Dazu wählt Pfarrerin Inga Mrozek passende adventliche Texte aus. Die Andacht beginnt um 19 Uhr.

Am Silvesterabend gibt es dann wiederum musikalische Besonderheiten in der Michaelskirche. Die Abendandacht mit Murni Suwetja (Sopran) und ihrem Ehemann Sebastian Myrus (Bariton) unter der Begleitung von Kantor Christoph Demmler an der Orgel findet aus Platzgründen gleich zweimal statt, eine beginnt um 17 Uhr, eine um 22 Uhr. Eine Anmeldung zu den beiden Andachten am Silvestertag ist nötig und von 14. Dezember an unter www.michaelskirchengemeinde.de möglich. Es gelten die üblichen Hygiene- und Sicherheitsregeln. Auf der Website der Pfarrgemeinde kann man sich über etwaige kurzfristige Änderungen informieren.