Ein Klangkunstkonzert erwartet die Besucher der Michaelskirche in Ottobrunn am Sonntagvormittag. Unter dem Titel "In der Stille der Ewigkeit" treten Anka Draugelates, Christoph Becker und Martin Sraier-Krügermann um 11.45 Uhr in einen Dialog mit der seit Juni zwischen Taufbecken und Altar hängenden Stahlskulptur "Die große Schwebe" der Künstlerin Meide Büdel (Foto). Die Musiker wollen Klang- und Zeiträume öffnen und laden zum Innehalten in Gebet und Meditation ein. So taucht im weiten Klangraum der Kirche Musik auf, wird transformiert, soll berühren und an das Leben und die Vergänglichkeit erinnern. Einfache, sich wiederholende Töne verwandeln sich in einen polyrhythmischen Klangteppich, bilden Melodien und entschwinden in die Stille. Becker spielt Instrumente wie Bassklarinette, Oboe oder Ngoni, ein harfenähnliches Instrument aus Afrika.

Die Sängerin Anka Draugelates begleitet sich selbst mit der aus Indien stammenden Shrutibox oder streicht Weidenstöcke mit dem Bratschenbogen an. "Das klingt, über ein Hydrophon verstärkt, wie eine Mischung aus Wind, Walgesang und Unterwasserwesen, je nachdem, wie ich es streiche", sagt die aus Ottobrunn stammende Klangkünstlerin. Wie schon beim Konzert im Juli wird Draugelates dabei von Tonmeister Sraier-Krügermann von den Münchner Kammerspielen am Mischpult unterstützt. Mit der Aufführung wird die Präsentation der Installation "Die große Schwebe" beendet. Der Eintritt zu der musikalischen Veranstaltung ist frei.