Kurz vor Halloween trifft Kasperl in einem Gespensterschloss auf Gespenster und Teufel, einen König, eine Prinzessin und einen Zauberer. Doch es wird mehr gelacht als gegruselt, Wortwitz und Situationskomik amüsieren Kinder und Erwachsene. Der Puppenspieler Andreas Ulbrich bringt am Mittwoch, 20. November, 16 Uhr, wieder ein neues Abenteuer für seinen Kasperl nach Ottobrunn. Im Wolf-Ferrari-Haus erweckt er mit der Geschichte "Kasperl im Gespensterschloss" seine Puppen zum Leben. Das Theater ist für Kinder ab vier Jahren geeignet, der Eintritt kostet sieben Euro. Karten sind in der Gemeindebibliothek Ottobrunn, an der Theaterkasse im Wolf-Ferrari-Haus und im Online-Ticketshop (wfh-ottobrunn.reservix.de) erhältlich.