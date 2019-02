8. Februar 2019, 21:44 Uhr Ottobrunn Karate für Schulkinder

Dass Karate - wörtlich "leere Hand"- nur deshalb so heißt, weil die Kinder beim Training für ein paar Stunden gern ihr Smartphone aus der Hand legen, ist ein Gerücht. Wahr hingegen ist, dass die Kampfkunst die Konzentrationsfähigkeit verbessert, da sie dem natürlichen Bewegungsdrang entgegenkommt. Außerdemwerden Ausdauer, Kraft, Motorik, Beweglichkeit und vor allem das Selbstbewusstsein gefördert. Die Karateabteilung im TSV Ottobrunn startet am Dienstag, 12. Februar, einen neuen Kurs für Kinder im Schulalter. Trainingsorte sind am Dienstag ab 17.45 Uhr die Schule 3 in der Einsteinstraße 7 und am Donnerstag ab 17.45 Uhr die Realschule Neubiberg in der Buchenstraße 4 in Neubiberg. Interessierte können zu einem unverbindlichen Probetraining vorbeikommen.