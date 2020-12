Die Umbauarbeiten am Isar-Center in Ottobrunn schreiten voran und sind mittlerweile deutlich sichtbar. Kunden müssen sich etwas umorientieren: Der neue Haupteingang in das Einkaufszentrum befindet sich nun an der Einfahrt zum Parkhaus an der Unterhachinger Straße, dort stehen auf einem Podest 20 Fahrrad-Parkplätze zur Verfügung. Der alte Haupteingang wurde geschlossen, dort soll der Erweiterungsbau entstehen. Die Zufahrt zum Isar-Center mit dem Auto ist nur von der Unterhachinger Straße aus möglich, die Ausfahrt erfolgt über die Benzstraße. Die Tankstelle am Einkaufszentrum kann nur über die Unterhachinger Straße angefahren werden, die Zufahrt zur Waschstraße erfolgt über die Benzstraße.